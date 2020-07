KLM retoma a partir do dia 13 voos diários entre São Paulo e Amsterdã

A partir da próxima segunda-feira, dia 13, a KLM retomará os voos diários entre São Paulo e Amsterdã. Os embarques entre Brasil e Holanda haviam sido reduzidos a dois voos semanais há quatro meses por conta da crise do novo coronavírus. Entre Amsterdã (AMS) e o Rio de Janeiro (GIG) a companhia informou que seguirá com quatro voos semanais. Essa programação será mantida até pelo menos o fim de agosto.



"Ainda que estejamos aumentando os nossos voos ao nível que tínhamos antes da crise, seguimos tendo cautela. Todas as medidas de higiene continuam sendo adotadas a bordo e em solo", afirma em nota Jean-Marc Pouchol, diretor geral da Air France-KLM para a América do Sul.



A Air France tem oito voos por semana entre Paris (CDG) e o Brasil, sendo cinco para São Paulo (GRU) e três para o Rio de Janeiro (GIG). As companhias combinam 19 voos semanais.



O Grupo Air France-KLM também opera o transporte de cargas essenciais, tanto nas operações comerciais em aeronaves que combinam passageiros e cargas quanto em frequências dedicadas às cargas.



São transportados equipamentos médicos, matéria-prima para produção de medicamentos, farmacêuticos, embalagens, frutas e suprimentos. A KLM Cargo opera cinco vezes por semana entre Amsterdã e Campinas (VCP).