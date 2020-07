Recessão na zona do euro pode ser um pouco mais branda que a esperada, diz BCE

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirma que nas últimas semanas "alguns indicadores de confiança vieram positivos, o que sugere que a recessão pode se mostrar um pouco mais branda do que esperávamos". Segundo ela, porém, no geral o quadro está em linha com o cenário-base da instituição.



As declarações foram dadas durante entrevista ao jornal holandês NRC Handelsblad. Ela argumentou na conversa que, no quadro atual, um fundo de recuperação europeia "forte é absolutamente crucial para a Europa como um todo".



Ainda segundo a dirigente, economias mais frágeis, como Espanha e Itália, podem mostrar maiores divergências em relação a outros países da zona do euro, no quadro atual.