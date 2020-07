PF ataca quadrilha por fraude em auxílios e aposentadorias por invalidez

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça, 7, a Operação Revide para combater fraudes em auxílios e aposentadorias por invalidez.



São cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, em Guarulhos e Caieiras, em São Paulo, e na cidade mineira de Poços de Caldas, além de medidas restritivas de direitos.



As investigações desvendaram que uma organização criminosa composta por médicos, advogados e intermediários que fraudavam benefícios previdenciários.



Um perito judicial teria sido cooptado pelo grupo para declarar pessoas saudáveis como incapazes para o trabalho em troca de propinas. A PF não divulgou os nomes dos investigados.



O esquema já desviou cerca de R$ 13 milhões, mas a estimativa é que o prejuízo evitado com a desarticulação do grupo chegue aos R$ 27 milhões.