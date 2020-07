Caixa realiza pagamento do saque emergencial do FGTS para nascidos em fevereiro

Saque em espécie será iniciado no final deste mês (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os nascidos em fevereiro. O crédito segue o calendário previsto pelo governo federal (veja abaixo). A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (6) o pagamento do saquedo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os nascidos em fevereiro. O crédito segue o calendário previsto pelo governo(veja abaixo).









Com o valor, os beneficiários poderão realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio do cartão de débito virtual ou QR Code, além de contas e boletos. Por ora, a utilização fica restrita aos meios digitais para evitar aglomerações nas agências da Caixa. Os saques em espécie começam no final do mês (veja abaixo).





O saque emergencial do FGTS é uma ação do governo de resposta à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. No total, serão liberados mais de R$ 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.





Para entender como realizar pagamentos e transações com o dinheiro do auxílio via Internet, clique aqui para acessar o site da Caixa . Para qualquer outra dúvida, o usuário pode ligar gratuitamente para o 111.





Calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS





29 de junho (segunda-feira): para os nascidos em janeiro - já realizado

06 de julho (segunda-feira): para os nascidos em fevereiro

13 de julho (segunda-feira): para os nascidos em março

20 de julho (segunda-feira): para os nascidos em abril

27 de julho (segunda-feira): para os nascidos em maio

03 de agosto (segunda-feira): para os nascidos em junho

10 de agosto (segunda-feira): para os nascidos em julho

24 de agosto (segunda-feira): para os nascidos em agosto

31 de agosto (segunda-feira): para os nascidos em setembro

08 de setembro (segunda-feira): para os nascidos em outubro

14 de setembro (segunda-feira): para os nascidos em novembro

21 de setembro (segunda-feira): para os nascidos em dezembro





Calendário de saque do FGTS em espécie





25 de julho (sábado): para os nascidos em janeiro

08 de agosto (sábado): para os nascidos em fevereiro

22 de agosto (sábado): para os nascidos em março

05 de setembro (sábado): para os nascidos em abril

19 de setembro (sábado): para os nascidos em maio

03 de outubro (sábado): para os nascidos em junho

17 de outubro (sábado): para os nascidos em julho e agosto

31 de outubro (sábado): para os nascidos em setembro e outubro

14 de novembro (sábado): para os nascidos em novembro e dezembro