Distribuidoras do Grupo Enel aderem à Conta-Covid

O grupo Enel anunciou ao mercado a adesão de suas distribuidoras à Conta-Covid, operação financeira estruturada pelo governo para socorrer o setor de energia elétrica diante dos impactos da crise provocada pelo novo coronavírus.



Conforme informaram as distribuidoras Enel São Paulo (ex-Eletropaulo) e Enel Rio de Janeiro (ex-Ampla) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a adesão foi feita aos valores de até R$ 1,389 bilhão e de R$ 799,5 milhões, respectivamente.



Os valores são ligeiramente abaixo dos limites total de captação de recursos definido pela a Resolução Normativa 885 da Aneel, que regulamentou o decreto que criou a Conta-Covid, as empresas poderiam receber até R$ 1,439 bilhão e R$ 814,796 milhões.



Um total de 61 empresas aderiram à Conta-Covid, sendo 50 distribuidoras e 11 permissionárias, segundo informou neste domingo a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Elisa Bastos, em postagem no LinkedIn.



De acordo com ela, o valor total requerido pelas concessionárias de energia foi de R$ 14,8 bilhões, o que representa 92% do limite total de captação aprovado pelo órgão regulador de R$ 16,1 bilhões.