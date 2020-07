Marinho diz em live com Bolsonaro que reforma tributária é a mais importante

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira, 2, que a reforma tributária é a mais importante a ser retomada, dentre várias iniciativas econômicas pretendidas pelo governo Jair Bolsonaro. A afirmação do ministro foi feita ao lado do presidente, em live transmitida nas redes sociais.



"Eu acredito que é o mais importante neste momento, e que haja essa sinergia com o parlamento, seria a mudança ou a simplificação da nossa legislação tributária. Não sei se é possível este ano, mas com certeza pode-se iniciar agora e ser concluído no primeiro semestre do ano subsequente", disse Marinho. Além da reforma tributária, Marinho citou a necessidade de alteração de "marcos regulatórios" que poderiam facilitar investimentos em setores da infraestrutura, como ferrovias e gás.



A fala do ministro endossada pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse ver no sistema tributário do País um dos maiores entraves a empreendedores. "Esse é o grande problema do Brasil; carga tributária, burocracia, você desiste de investir. Depois que quebra é uma dificuldade enorme para ficar livre das pendências. Isso (reforma tributária) devemos fazer para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil", defendeu Bolsonaro.