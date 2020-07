Presidente da Caixa diz sentir retomada no setor imobiliário

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira, 2, que já há uma percepção de retomada no setor imobiliário no mês de junho. "Estamos otimistas com os próximos meses em termos de economia", afirmou, durante coletiva virtual de imprensa.



A Caixa anunciou nesta quinta medidas para o setor imobiliário, tanto para pessoas físicas quanto para construtoras.



"Fizemos R$ 11,1 bilhões em contratações em junho de crédito imobiliário", disse Guimarães, durante sua apresentação.



Ele reconheceu, porém, que o mês de abril - quando houve acirramento da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus - foi de dificuldades para o setor.