Secretário do Tesouro dos EUA diz que país fez acordo de empréstimo com 5 aéreas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta quinta-feira, 2, que o governo local fez acordo de empréstimos, por meio da lei Cares, com cinco empresas aéreas: American Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, Sky West Airlines e Spirit Airlines.



"Conversas com outras companhias aéreas continuam, e esperamos finalizar acordos o mais rápido possível", diz o secretário, em nota. "O crédito a aéreas dá suporte financeiro necessário e compensação apropriada a contribuinte", completou.