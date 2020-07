Governo multa Vivo e Claro por violações contra o consumidor

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) multou as operadoras Vivo e Claro em R$ 800 mil, cada, por violações ao Código de Defesa do Consumidor.



Os despachos com as punições estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) e não explicitam as irregularidades cometidas pelas empresas.



O DPDC é um órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Os valores deverão ser depositados pelas empresas em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.



Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido um posicionamento das empresas citadas.