CDL volta a criticar recuo na reabertura, mas diz que vai cumprir decisão de Kalil

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte () divulgou nota nesta terça-feira (30), em que novamente critica a decisão do prefeito Alexandre(PSD) de permitir que somenteabram as portas na capital mineira. Porém, a entidade comercial afirma que não vai descumprir o decreto, mesmo lamentando uma falta de diálogo com a Prefeitura de Belo Horizonte () durante a crise provocada pela epidemia do novo coronavírus.

“Apesar de discordar profundamente da decisão tomada pelo prefeito de fechar o comércio novamente, não há qualquer orientação da entidade para que seus associados desrespeitem o decreto que definiu o novo fechamento. A CDL/BH lamenta que a falta de sensibilidade da prefeitura com relação ao comércio e a completa ausência de diálogo com o setor tenha levado a esta situação”, escreve a câmara no comunicado.

No texto, a CDL voltou a defender que não há relação entre o aumento no número de casos em Belo Horizonte nas últimas semanas e a reabertura do comércio. O argumento é que o índice médio de transmissão do vírus – o chamado R(t), um dos fatores analisados pela Prefeitura para decidir sobre o isolamento – não mudou entre a abertura de parte comércio e o recuo.

Com base nos boletins divulgados pela PBH, a entidade aponta que o índice estava em 1,09 em 22 de maio, antes da primeira fase de reabertura, e permanecia no mesmo 1,09 em 26 de junho, data do anúncio do novo decreto. “Esta é a prova cabal de que a reabertura do comercio não foi a responsável pelo aumento do número de casos”, afirma a CDL.





Porém, os boletins de acompanhamento da prefeitura mostram que o índice médio de transmissão variou tanto para mais quanto para menos entre os dois dias apontados pela CDL. Além disso, a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) reservadas para COVID-19 – outro fator analisado pela PBH - só aumentou.

Em 22 de maio, dia do início da reabertura, a ocupação de leitos de UTI era de 40%. O boletim seguinte, de 29 de maio, mostra um R(t) de 1,24%, ocupação de 52% nas UTIs e um nível de alerta geral vermelho.

Em 5 de junho, a transmissão média caiu para 1,07% o que levou o nível de alerta para amarelo, mas o uso de leitos subiu para 64%. Já em 12 de junho, o índice de transmissão estava em 1,19% e a ocupação de UTIs em 74%, o que elevou o nível de alerta novamente para vermelho.

A transmissão caiu para 1,13% em 19 de junho, e a ocupação de UTIs subiu para 78%. Na próxima semana, em 26 de junho, mesmo com a transmissão caindo para 1,09%, a ocupação de UTIs alcançou 85% e a PBH decretou a volta para a fase 0 da reabertura.

Na nota, CDL/BH ainda afirma que se a PBH tivesse ampliado o número de leitos, o índice de ocupação do sistema de saúde não seria tão alto. Segundo a entidade, o secretário de Saúde, Jackson Machado, afirmou em 29 de maio que o município ampliaria as UTIs de 220 para 729 e os leitos de enfermaria de 647 para 1.752.

Caso isso acontecesse, de acordo com a CDL, em “26 de junho, teríamos 34,5% de ocupação nos leitos de UTI, em vez de 85%. E 30% nos de enfermaria, em vez dos 69% registrados na sexta-feira”.

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada para comentar sobre as afirmações da CDL/BH, mas ainda não retornou o contato.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz