Morre José Eduardo Carneiro Queiroz, sócio-diretor do Mattos Filho

Morreu na segunda-feira, 29, aos 49 anos, o advogado José Eduardo Carneiro Queiroz, sócio-diretor do escritório Mattos Filho, um dos maiores do País.



Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ingressou como estagiário no Mattos Filho em 1995 e se tornou sócio em 2001.



Em 2015, foi eleito sócio-diretor do escritório e estava no segundo mandato.



Em nota, o Mattos Filho afirma que "se hoje o escritório é reconhecido como um dos mais respeitados da América Latina, muito se deve à gestão humanizada conduzida pelo José Eduardo, inclusive com relação às discussões de causas de alto impacto social no meio jurídico".



José Eduardo Carneiro Queiroz deixou a mulher e três filhos.