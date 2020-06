Triunfo: Movimento em rodovias administradas cai 7,9% entre 19 e 25 de junho

A Triunfo Participações e Investimentos divulgou os dados de tráfego nas rodovias que administra entre os dias 19 e 25 de junho. No período, houve recuo de 7,9% no volume de veículos que passaram pelas estradas, na comparação com a semana entre 13 e 19 de março. Na semana anterior, a queda havia sido de 9%.



O maior recuo da semana passada, entre as concessionárias da Triunfo, ficou com a Concer, que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais, com 17%. A menor queda ficou com a Transbrasiliana, no interior do Estado de São Paulo, com 2,9%.



Já o movimento no aeroporto de Viracopos, também administrado pela Triunfo, houve queda de 74,9% no movimento de aeronaves em junho, até o dia 15, ante o mesmo período de 2019. O número de passageiros recuou 67,1%.