Agências federais dos EUA alteram Regra Volcker

A Securities and Exchanges Comission (SEC, equivalente à CVM no Brasil) anunciou que cinco agências regulatórias federais dos Estados Unidos finalizaram nesta quinta-feira, 25, uma decisão para modificar a Regra Volcker. Em comunicado, a SEC diz que, como uma proposta feita em janeiro, a mudança simplifica a parte sobre fundos cobertos da Regra Volcker, lida com a questão do tratamento extraterritorial de certos fundos estrangeiros e autoriza entidades bancárias a oferecer serviços financeiros e se envolver em outras atividades que não gerem preocupações já cobertas pela regra.



A nota conclui ainda dizendo que as mudanças entram em vigor em 1º de outubro.