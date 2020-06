WhatsApp: trabalharemos com autoridades do para restaurar serviço de pagamentos

O chefe do WhatsApp, Will Cathcart, afirmou que está "animado" em retomar a solução de pagamentos no aplicativo, pertencente ao Facebook, no Brasil "o mais breve possível". Em comentário sobre a reunião com o Banco Central, realizada nesta quarta-feira após a funcionalidade ter sido suspensa no País, ele também disse que há a intenção em aderir ao sistema de pagamentos instantâneos que está sendo desenvolvido pelo órgão regulador, o PIX.



"Ontem nos reunimos com as autoridades do Banco Central e estamos animados em permitir que os brasileiros enviem pagamentos seguros e sem dinheiro físico no WhatsApp o mais breve possível", destacou Cathcart.



Ele afirmou ainda que o WhatsApp vai trabalhar em conjunto com os parceiros e as autoridades brasileiras para restaurar o serviço rapidamente. De acordo com Cathcart, o Banco Central expressou intenção de "encontrar um caminho" com as bandeiras de cartões Visa e Mastercard para que a solução de pagamentos continue a funcionar e ainda envolver outras autoridades para resolver eventuais dúvidas pendentes.



"O WhatsApp afirmou seu apoio a um modelo pró-competitivo e aberto para pagamentos e também seu compromisso em fornecer pagamentos via PIX tão logo o sistema esteja disponível", revelou o chefe do aplicativo. "O Banco Central ressaltou que respalda plataformas como o WhatsApp que estão inovando em pagamentos digitais e criando novas maneiras de apoiar pessoas e pequenas empresas em todo o Brasil", acrescentou.