PIB do Brasil vai despencar para 9,1%, prevê FMI

(foto: Wikipédia)

De acordo com previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), anunciadas pelo Blog do Vicente, do Correio Brazilense, os brasileiros podem colocar " as barbas de molho'' porque a recessão prevista este ano pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) será brutal.Antes, prevendo que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro - conjunto das riqueza e renda produzidas _, cairia 5,3%, agora, essa previsão é ainda mais mais pessimista: vamos encolher 9,% neste ano, se comprado com 2019.