IPC-S acelera nas sete capitais analisadas na 3ª quadrissemana de junho, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais analisadas na terceira quadrissemana de junho ante a segunda leitura do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (24). No período, o índice geral variou de deflação de 0,13% para alta de 0,09%.



Entre as capitais analisadas, quatro cidades tiveram inflação mais intensa: Salvador (0,01% para 0,32%), Brasília (0,06% para 0,40%), Recife (0,15% para 0,26%) e Rio de Janeiro (0,02% para 0,24%). São Paulo abandonou a deflação de 0,19% e registrou estabilidade. Por sua vez, tiveram deflação mais moderada Belo Horizonte (-0,40% para -0,07%) e Porto Alegre (-0,23% para -0,10%).