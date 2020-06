Auxílio emergencial: calendário da terceira parcela sai nos próximos dias

"A gente deve anunciar agora nos próximos dias o terceiro calendário", prometeu, durante a abertura do, o congresso de tecnologia da informação do setor financeiro que é promovido anualmente pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O presidente da Caixa lembrou que, mesmo sem esse calendário, cerca de 10 milhões de pessoas já receberam a terceira parcela dos R$ 600. É que os 19,2 milhões de brasileiros que trocaram o Bolsa Família pelo auxílio emergencia l na pandemia do novo coronavírus continuam recebendo a ajuda do governo federal nos mesmos dias de pagamento do. Nesta terça, por exemplo, estão recebendo o auxílio os beneficiários do Bolsa família cujo NIS termina em 5.