OMC: comércio mundial deve registrar tombo anual de 18,5% no segundo trimestre

O comércio mundial deve registrar um tombo de 18,5% no segundo trimestre deste ano, na comparação anual, apontam estimativas preliminares da Organização Mundial do Comércio (OMC), evidenciando o forte impacto da pandemia do novo coronavírus na economia do globo. No primeiro trimestre de 2020, o volume de trocas recuou a ritmo bem menos acentuado, de 3%, na mesma base comparativa.



Por outro lado, a OMC ressalta que as medidas anunciadas por diferentes autoridades para amortecer os efeitos econômicos da covid-19 têm surtido efeito e, por isso, é improvável que o comércio global atinja o cenário pessimista projetado em abril, de tombo de 32% em 2020. "Atualmente, o comércio só precisa crescer 2,5% por trimestre no restante do ano para atender à projeção otimista de abril, de contração de 13%", informa nota da organização multilateral.



A OMC entende que o segundo semestre já representa o "fundo do poço" para o comércio global, mas pondera que uma eventual segunda onda de infecções pelo novo coronavírus pode oferecer um cenário adverso e alterar as estimativas.



"A queda no comércio que estamos vendo agora é historicamente grande. Mas poderia ter sido muito pior", destaca o diretor-geral da entidade, Roberto Azevêdo. "As decisões políticas têm sido cruciais para amenizar o golpe contínuo na atividade e no comércio, e continuarão a desempenhar um papel importante na determinação do ritmo da recuperação econômica. Para que a produção e o comércio se recuperem fortemente em 2021, todas as políticas fiscais, monetárias e comerciais precisarão continuar seguindo na mesma direção", alerta o dirigente.