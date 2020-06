Ata: apesar de redução na volatilidade de ativos, exterior é desafio para o País

O Banco Central (BC) reiterou nesta terça-feira, por meio da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que o ambiente internacional segue sendo desafiador para a economia brasileira, ainda que tenha havida alguma moderação na volatilidade dos preços dos ativos. Na semana passada, o colegiado do BC reduziu a Selic pela oitava vez consecutiva, em 0,75 ponto porcentual, de 3,00% para 2,25% ao ano.



O documento destaca a reação dos governos e bancos centrais das principais economias mundiais aos efeitos da pandemia de covid-19. Para o BC, a coordenação e a dimensão dessa reação são inéditas e têm mitigado parcialmente os impactos econômicos da crise.



"Contudo, em contraste com outras crises, nessa o epicentro se desloca para todos os países, juntamente com a pandemia. Melhor monitoramento e informação, assim como maior disponibilidade de recursos, permitem que os países desenvolvidos combatam a pandemia com mais intensidade e eficiência que países emergentes", ponderou o Copom.



Por isso, o colegiado argumentou que os efeitos sanitários e econômicos da pandemia tornam-se "desproporcionalmente maiores" nos países emergentes, em particular naqueles com menor espaço fiscal (como o Brasil), com reflexos na aversão ao risco e no fluxo de capital para essas economias.