Correção: acreditar nas instituições é chave p/ superar crises como a da covid-19

A matéria enviada anteriormente continha uma imprecisão no último parágrafo. A expressão "clube dos países ricos", grafada entre aspas, não foi utilizada pelo embaixador, mas apenas pela reportagem. Segue versão retificada, sem a ambiguidade:





Para o vice-secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Jeffrey Schlagenhauf, acreditar nas instituições é a chave para superar crises como a da covid-19. A declaração foi feita em webinar confiança no setor público após crises pandêmicas e econômicas, promovido pela OCDE nesta segunda-feira, 22.



Autoridades do grupo conhecido como "clube dos países ricos" apresentaram estudos sobre a questão da confiança em meio à pandemia. Em resumo, a conferência chegou à conclusão de que houve aumento nos níveis de confiança pública em governos durante a crise sanitária trazida pelo novo coronavírus, sobretudo em países cujos ministros da Saúde despontaram como grandes líderes. Mesmo assim, o webinar destacou aspectos desafiadores da pandemia, como a pressão sobre o sistema de saúde e os efeitos econômicos.



O Brasil pleiteia uma vaga na OCDE, mas aguarda análise sobre sua entrada. No início deste mês, o diplomata Nestor Forster, indicado ao cargo de embaixador do Brasil em Washington, afirmou que o País "está pronto" para fazer parte da OCDE.