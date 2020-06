Alta do dólar costuma influenciar preços de padaria, já que afeta insumos básicos como o trigo (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)









"Vivemos um momento único. É um produto de primeira necessidade, que em outras situações a gente veria o aumento, mas não tivemos porque o consumidor está retraído em virtude da pandemia e pela forte concorrência com os supermercados", completa.





Feliciano Abreu comenta também que muitas vezes o consumidor quer contribuir com os pequenos negócios da região, mas acaba não conseguindo. "A comodidade de estar perto de casa não é suficiente. O consumidor não pode se dar ao luxo de comprar sem conferir os preços. Aí ele quer ajudar o comerciante local, mas encontra o mesmo produto quase que pela metade do preço em um supermercado de grande rede", explica.





"É bom incentivar que o lugar de comprar frutas e legumes seja o sacolão, que o pão seja na padaria e a carne seja no açougue, mas chega uma hora que a diferença de preço não permite e os pequenos empresários estão vendo isso na pele e pisando no freio", diz.





Qualidade e região





A pesquisa ainda mostra uma variação de até 216% no preço de um mesmo produto, a depender da qualidade e da região em que a padaria está localizada.





O quilo do tradicional pão francês variou entre R$ 8,99 e R$ 18,90, uma diferença de 110%. Já o quilo do pão doce, por sua vez, foi encontrado por R$ 8,99 até R$ 28,48.





O preço do lanche nas padarias também varia bastante. De acordo com a pesquisa, o preço do cafezinho variou 80%, do café com leite, 140%, e do pingado, 190%. O pão de queijo foi encontrado entre R$ 1,75 e R$ 3,80, enquanto o pão com manteiga, entre R$ 1,50 e R$ 2,80.





"São diferenças relativamente normais, há interferências pela qualidade dos produtos e região. A solução é sempre a pesquisa", conclui Feliciano.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Mesmo com a alta do dólar e com os impactos da pandemia do novo coronavírus, os preços dos itens de padaria em BH estão estáveis. Os dados são da pesquisa realizada pelo site MercadoMineiro e o aplicativo ComOferta entre 17 e 18 de junho.