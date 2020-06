Projeção de PIB 2020 sai de -6,51% para recuo de 6,50%, aponta Focus

Os economistas do mercado financeiro alteraram levemente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração 6,51% para queda de 6,50%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 5,89%.



Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 3,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.



Na semana passada, o BC informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) recuou 9,73% em abril ante março, na série com ajustes sazonais. Foi o maior recuo da história em um único mês.



No Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2020 foi de baixa de 5,44% para queda de 5,50%. Há um mês, estava em baixa de 3,68%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,50%, ante 2,50% de quatro semanas antes.



A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 65,61% para 66,20%. Há um mês, estava em 64,05%. Para 2021, a expectativa foi de 66,12% para 67,45%, ante 65,20% de um mês atrás.