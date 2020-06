Fatia brasileira em fundos entre o Brics cai pela metade

A participação do Brasil nos fundos internacionais segue em queda livre. Nos fundos globais, a fatia de ativos brasileiros caiu para apenas 0,2% em maio, de 0,4% em dezembro de 2019, de acordo com estudo do BTG Pactual, que leva em conta dados da consultoria americana EPFR, que monitora carteiras que administram US$ 24 trilhões. Nos fundos dedicados ao Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) a queda foi ainda mais pronunciada, de 17,4% em dezembro para a metade, 8,8% no mês passado.



Nos fundos dedicados a emergentes, a fatia do Brasil também teve nova redução e está agora em 5,2%, ante 8,6% em dezembro, mostra o estudo do BTG. Em todos os fundos, a participação brasileira é a menor em mais de 15 anos. "Olhando as alocações dos investidores internacionais, vimos que Brasil virou insignificante", afirma o estrategista da Tag Investimentos, Dan Kawa.



Mesmo nos fundos especializados em América Latina, a participação brasileira teve queda este ano, baixando de 66% em dezembro para 58%. Na região, gestores têm preferido o México, que tem taxa de juros de 6%, o triplo da brasileira, e risco bem menor. Até a da Argentina, que adiou o pagamento da dívida a investidores internacionais, subiu de 1,6% para 3,3% no mesmo período. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.