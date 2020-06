Liberado crédito suplementar de R$ 138,1 mi para Saúde e Desenvolvimento Regional

A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia abriu crédito suplementar no valor de R$ 138,100 milhões em favor dos ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Regional. A Portaria com a liberação dos recursos está publicada em edição extra do Diário Oficial da União.



Segundo o quadro anexo publicado junto com a Portaria, desse total, R$ 138 milhões serão destinados ao Ministério do Desenvolvimento para projetos de Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco; Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano; Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte); e programas de saneamento básico. Os R$ 100 mil restantes irão para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para suplementar o orçamento para ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos.