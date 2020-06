Para assessor de Trump, economia dos EUA reage mais rápido do que o imaginado

Assessor econômico sênior do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kevin Hassett demonstrou otimismo sobre a retomada econômica no país. "A economia está reagindo bem mais rápido do que eu imaginava", comentou, durante entrevista à emissora CNN. Ao mesmo tempo, ele garantiu que o governo tem cenários para todas as alternativas possíveis na economia, acrescentando que, se houver uma segunda onda de casos que provoque novas ordens de restrição à circulação para conter a covid-19, será necessário adotar "um estímulo maior".



Hassett disse que é de se esperar que ocorra apoio bipartidário em Washington para mais medidas de apoio, se necessárias. Ao mesmo tempo, também enfatizou que "há muita incerteza" sobre o desenrolar da atividade no futuro próximo.



Para ele, de qualquer modo, há fatores positivos, como dados recentes do mercado de trabalho. Hassett afirmou que agora sua previsão anterior de que a taxa de desemprego nos EUA poderia estar em 20% na época da eleição parece agora "bastante improvável", diante da melhora recente nos números.



O assessor foi questionado sobre o uso da máscara em locais públicos e se avaliava que no comício que Trump pretende fazer neste sábado em Tulsa o uso dela deveria ser obrigatório. "Se eu estivesse no comércio, certamente usaria uma máscara", respondeu.