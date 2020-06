ANP aprova cessão de 10 campos da Petrobras para Trident Energy

A diretoria colegiada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a cessão de direitos de 10 contratos de concessão da Petrobras para a Trident Energy do Brasil, referentes aos polos Pampo e Enchova, abrangendo os campos de Badejo, Bicudo, Bonito, Enchova Oeste, Enchova, Linguado, Marimbá, Pampo, Piraúna e Trilha.



A cessão de ativo integra o plano de desinvestimentos da Petrobras, mas os valores envolvidos não foram divulgados pela ANP.



Os dez campos estão localizados na Bacia de Campos, em águas rasas, onde houve uma redução de cerca de 50% na produção, nos últimos 10 anos.



Após a assinatura do contrato, a Trident Energy do Brasil será a operadora e única concessionária nesses campos.



"O processo é importante para a revitalização dessa porção da bacia, a partir da atração de investimentos que resultarão na geração de emprego, renda, royalties e participações especiais", disse a ANP em nota.



O Plano de Desenvolvimento dos campos prevê investimentos da ordem de US$ 1 bilhão, com potencial de adição de 203,5 milhões de barris de óleo em reservas.



Adicionalmente, há a previsão de investimentos contingentes da ordem de US$ 1,3 bilhão, informou a ANP.