Bolsonaro, sobre Selic: nunca se sonhava em ter essa taxa no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro comemorou a recente queda da taxa básica de juros, que agora está em 2,25% ao ano. Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 18, Bolsonaro disse que "nunca se sonhava em ter essa taxa o Brasil" e se mostrou satisfeito com a economia brasileira, que estaria "indo muito bem", em sua opinião.



"Ontem a taxa Selic foi para 2,25%, nunca se sonhava em ter essa taxa no Brasil. Não entendo quase nada de economia, mas, apesar dos problemas que o mundo enfrenta, vai indo muito bem, sob liderança do Paulo Guedes", afirmou Bolsonaro, se referindo ao ministro da Economia. Além de Guedes, o presidente também elogiou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.