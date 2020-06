Petrobras aumenta gasolina em 6% e diesel, em 8%

O último foi em 9 de junho, quando a gasolina subiu 10%, sem alteração no diesel (foto: Divulgação/Prefeitura de Farroupilha)

A Petrobras vai aumentar os preços dos combustíveis na refinaria. A gasolina será reajustada em 6% e o diesel em 8%. Os aumentos entram em vigor nesta sexta-feira (19/6). É o sexto reajuste consecutivo. O último foi em 9 de junho, quando a gasolina subiu 10%, sem alteração no diesel.

Os reajustes terão impacto deno preço do litro da gasolina e deno do diesel. Devido à elevada volatilidade dos preços no mercado internacional e a desvalorização do real frente ao, as importações ficam inviáveis. A estatal não tem uma política de informar os reajustes dos combustíveis a menos que seja perguntada. O Correio ainda aguarda respostas sobre o percentual acumulado nos últimos aumentos e o índice no ano.