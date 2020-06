Freitas: PL sobre debêntures de infraestrutura deve tramitar rápido no Congresso

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, deu sinalizações favoráveis para a tramitação do PL 2646 no Congresso. O texto cria um novo instrumento financeiro, chamado de debêntures de infraestrutura, para financiar projetos nas áreas de infraestrutura e de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I;).



"Temos otimismo grande com relação a isso (tramitação do PL). Há consenso de que é um PL importante. É um projeto patrocinado pelo próprio presidente da Câmara (Rodrigo Maia). É algo que vai tramitar rapidamente nas duas Casas", disse o ministro, durante evento promovido pela B3, nesta Quinta-feira (18).



Segundo o ministro, há uma percepção de que os parlamentares estão com "vontade grande de contribuir com o País" nas agendas de investimento. "Essas agendas estão sendo muito bem recepcionadas", finalizou.