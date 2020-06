'Ainda há incerteza sobre retomada da demanda por petróleo', diz ministro russo

O ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, afirmou em entrevista à Bloomberg que "ainda há muita incertezas sobre o ritmo da retomada" na demanda por petróleo, diante da pandemia da covid-19. Ele comentou que em junho parece haver uma "dinâmica boa" no mercado da commodity, mas também o risco de uma segunda onda de casos da doença.



Novak reafirmou o compromisso com o acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) para reduzir a produção e apoiar os preços do barril. Segundo ele, tem havido um nível "muito alto" de cumprimento do acordo, de cerca de 90%. Moscou monitorará regularmente a implantação da iniciativa, disse também, cobrando que todos os países envolvidos "reiterem seu compromisso e façam sua parte, para termos um mercado mais estável".