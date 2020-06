Doria faz apelo a Bolsonaro e Guedes para ampliar crédito a empresas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um apelo para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliem a ampliação do acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas.



"É absolutamente fundamental que estas empresas tenham crédito ampliado nos mecanismos que o governo definir para que possam atravessar este momento de dificuldade econômica", disse o governador.



Doria aproveitou a oportunidade para lembrar que os estaduais Banco do Povo e Banco Desenvolve SP ofertaram R$ 650 milhões com juros reduzidos e prazo de carência ampliado para o segmento.