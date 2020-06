Maia: grande alavanca no desenvolvimento do Brasil é competitividade das empresas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a grande alavanca para o desenvolvimento do Brasil é a competitividade das empresas. Para ele, essa competitividade tem eixos fundamentais. "Infraestrutura, que vem sendo pensada através da lei de saneamento, como destaca o Estadão hoje; parceria com o País, evidenciando a necessidade de nova lei de concessões, entre outras leis; e uma tributação efetiva, que só pode ser alcançada por meio de um outro sistema tributário, mais simples, com menos insegurança jurídica", diz ele em nota divulgada nesta quarta-feira em seu canal de comunicação no Telegram.



Maia cita que, em pleno século 21, 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não são abastecidos com água potável.



"Com o novo marco regulatório, além de garantir essa competitividade entre empresas e ser responsável por gerar empregos, estaremos garantindo mais recursos para a realização de obras de saneamento para que os brasileiros vivam com dignidade", afirma o deputado.