Economia autoriza nova prorrogação de prazo de pagamento de tributos federais

O Ministério da Economia decidiu prorrogar mais uma vez o prazo para pagamento de tributos federais, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 17. O adiamento ocorre em virtude da emergência de saúde do novo coronavírus e abrange pagamentos com vencimentos em maio, que agora poderão ser feitos em outubro deste ano.



Em abril, o governo já havia prorrogado a data de recolhimento de tributos com vencimentos em março e abril para julho e setembro, respectivamente.



Assim como a anterior, a portaria de hoje vale para contribuições previdenciárias devidas pelas empresas e pelos empregadores domésticos, além das contribuição para PIS/Pasep e Cofins.