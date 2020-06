Mantiqueira recebe certificação de origem de seus produtos

A região da Mantiqueira, no sul de Minas, é reconhecida pela produção de cafés especiais (foto: Divulgação Aprocam)

A região da Mantiqueira de Minas foi reconhecida como Denominação de Origem, deopis depois de análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), modalidade de Indicação Geográfica (IG), cujo produto ou serviço tem certas características específicas graças a seu meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.



A região no sul do estado compreende 25 municípios e está localizada em uma área de cultivo de 56 mil hectares, dedicados à produção de aproximadamente 1,2 milhão sacas de café. No local, há 8,2 mil produtores rurais, sendo que 82% deles são de pequenas propriedades cafeeiras.



Indicações Geográficas (IGs) concedidas pelo INPI, 10 delas em Minas Gerais. "A Mantiqueira de Minas foi a segunda região no estado a obter a Denominação de Origem. A primeira foi a Região do Cerrado Mineiro", diz o o analista do Sebrae Minas, Rogério Galuppo.



As IGs estimulam a produção local e ainda fomentam o turismo da região. “Esses reconhecimentos beneficiam os pequenos produtores de diversas regiões brasileiras, elevadas ao mesmo status dos mais nobres territórios demarcados do mundo”, relata. Com a inclusão da Mantiqueira de Minas, o Brasil já possui 69concedidas pelo INPI, 10 delas em Minas Gerais. “A Mantiqueira de Minas foi a segunda região no estado a obter a. A primeira foi a Região do Cerrado Mineiro”, diz o o analista do Sebrae Minas, Rogério Galuppo.As IGs estimulam a produção local e ainda fomentam o turismo da região. “Esses reconhecimentos beneficiam os pequenos produtores de diversas regiões brasileiras, elevadas ao mesmo status dos mais nobres territórios demarcados do mundo”, relata.





“Para obtê-la, (a certificação) tivemos que demonstrar que o café produzido na Mantiqueira de Minas não está apenas associado à cultura da região, mas tem características específicas por causa do meio geográfico, como clima, solo, vegetação. Até as pessoas que produzem”, explica o presidente da Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira (Aprocam), Lucas Alkmin.





Ainda de acordo com o presidente da entidade, o reconhecimento de Denominação de Origem veio para dar fôlego aos produtores da região, em um período de crise provocado pela pandemia, que tem causado a queda de 80% das vendas de cafés especiais.



A expectativa é de estimular as exportações, que hoje representam 60% das vendas do café da Mantiqueira de Minas. “A região produz um café adocicado e com acidez acentuada, que agrada os paladares de consumidores do mundo afora. O reconhecimento é um reforço para atestar a origem do nosso café, produzido dentro de padrões específicos”, diz Alkmin.





As IGs - previstas na Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996) - são ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. Entre suas funções estão o de promover e proteger a região produtora. As IGs são classificadas em duas categorias: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).





“As pessoas estão cada vez mais preocupadas em conhecer o histórico, a origem e a figura de quem produz o que está adquirindo. Os pequenos produtores devem estar atentos a esses novos hábitos de consumo, buscando sempre aprimorar os cuidados ambientais e sociais sobre o que vendem”, alerta o analista do Sebrae Minas.