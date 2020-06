Maia convoca nova sessão da Câmara para quarta às 10h; mesmo horário do Congresso

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou nova sessão da Casa para amanhã às 10h para prosseguir com a votação da medida provisória 927 sobre ações relativas às questões trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de decorrente da covid-19. No entanto, o Congresso convocou sessão para os deputados no mesmo horário. Nesse impasse, a reunião da Câmara deve ter prioridade e ser mantida.



Nesta terça-feira, deputados não avançaram com a análise da MP 927 porque a oposição tentou obstruir a votação. Mais cedo, os parlamentares aprovaram a medida provisória 932, que reduz as contribuições obrigatórias de empresas para financiamento de serviços sociais autônomos, o Sistema S. Em uma derrota para o governo, deputados diminuíram o período do corte das contribuições de três para dois meses. O texto segue agora para o Senado.