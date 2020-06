Mourão diz acreditar que Selic baixe ainda mais na próxima reunião do Copom

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou acreditar que a taxa Selic deve baixar ainda mais na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). "Não chegaremos a um juro negativo porque não estamos vivendo nem um período de inflação, mas sim de deflação nos últimos dois meses", disse, em transmissão ao vivo promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).



A taxa Selic está em 3,00% ao ano e o Copom iniciou nesta terça, 16, sua reunião para decidir sobre a taxa básica de juros. Na quarta, 17, será anunciada a decisão do comitê.



Segundo o vice-presidente, os bancos privados têm oferecido crédito às pessoas necessitadas, mas ele disse que as condições precisam ser melhor negociadas.



De acordo com Mourão, o Ministério da Economia tem recebido dados mostrando que a liberação de crédito "travou no meio do caminho" pela regulamentação do setor bancário.



"O Fundo Garantidor de Investimentos é, na nossa visão, a saída para isso", disse o vice-presidente.