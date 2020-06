Fed diz que pode pensar em usar controle da curva de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell disse nesta terça-feira, 16, em audiência no Senado dos Estados Unidos, que os dirigentes da instituição discutiram as experiências no país e no exterior com o uso do controle da curva de juros. "Não tomamos nenhuma decisão sobre isso", explicou.



Powell, no entanto, não descartou a possibilidade de, no futuro, considerar o instrumento. Segundo ele, se os juros dispararem, a autoridade monetária poderá avaliar a pertinência de um limite para os yields soberanos. "Controle certamente não seria em toda a curva, mas em alguma ponta", esclareceu.



Recentemente, cresceram no mercado as apostas de que o recurso pode ser o próximo na caixa de ferramentas do Fed.



Em relação ao estabelecimento das Fed funds abaixo de zero, Powell foi mais enfático: "decidimos que juros negativos não são atrativos para os EUA", destacou.