Queda do varejo de abril ante março foi a mais forte da série iniciada em 2001

A queda de 16,8% nas vendas do comércio varejista em abril ante março foi a mais acentuada da série histórica iniciada em janeiro de 2001. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o recuo também de 16,8% em abril ante março foi o mais agudo da série histórica iniciada em 2003.



Média móvel trimestral



O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve queda de 6,1% em abril, divulgou o IBGE.



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou recuo de 9,9% em abril.