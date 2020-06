Fed anuncia que comprará amplo e diversificado portfólio de títulos corporativos

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta segunda-feira, 15, que passará a comprar títulos corporativos no mercado secundário americano. Até então, a instituição apenas adquiria fundos de ações (ETFs, na sigla em inglês).



Em comunicado, a autoridade monetária explicou que o objetivo é apoiar a liquidez no sistema e a disponibilidade de crédito para grandes empregadores.



O Fed explica que pretende criar um portfólio "amplo e diversificado", tendo por referência um índice de bônus corporativos. "Esse índice é composto por todos os títulos do mercado secundário emitidos por empresas dos Estados Unidos que cumpram a classificação mínima de rating, o prazo de maturação máximo e outros critérios", destaca.