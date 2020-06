Mansueto nega possibilidade de Guedes deixar o governo

Após anunciar sua saída do cargo até agosto, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, negou nesta segunda-feira, 15, a possibIlidade de o ministro da Economia, Paulo Guedes, também deixar o governo. "Não tem essa possibilidade não. O ministro Guedes tem valores claros e convicção do que precisa ser feito", afirmou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.



Segundo Mansueto, Guedes segue muito animado com a perspectiva de crescimento do País na retomada após a crise atual. "A cada batalha, parece que ele renova o espírito de luta. O ministro acredita que o Brasil pode decolar. A cada dia que acham que Guedes está cansado ele volta com novas ideias e muita empolgação para mudar o País, lutando por reformas no governo", acrescentou.



Na entrevista, Mansueto repetiu seus alertas sobre o crescimento do endividamento público decorrente da crise da pandemia de covid-19 e voltou a defender a votação de reformas econômicas no segundo semestre, com destaque para as reformas administrativa e tributária.



Questionado sobre a possível privatização do Banco do Brasil, ele lembrou que a instituição não está na lista de estatais a serem vendidas pelo governo, embora o presidente do banco, Rubem Novaes, defenda essa ideia. "O BB não está na lista de privatização, mas o banco precisa se reinventar. Se houver esse consenso no futuro, não vejo problema em se privatizar o BB. Se o banco é público ou privado não me interessa, o importante é termos juros baixos em um ambiente competitivo", completou.