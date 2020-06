Zona do euro: exportações e importações sofrem tombos históricos em abril

As exportações da zona do euro sofreram um tombo de 24,5% em abril ante março, diante do impacto da pandemia do novo coronavírus, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. As importações do bloco caíram 13% no mesmo período. Ambas as quedas foram as maiores já registradas desde o início da série histórica da Eurostat, em 1999. Já o superávit da balança comercial da zona do euro caiu de 25,5 bilhões de euros em março para 1,2 bilhão de euros em abril, atingindo o menor nível desde outubro de 2011, informou a agência.