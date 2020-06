Caixa divulga calendário de saque do FGTS; pagamentos começam no dia 29

O calendário de pagamentos do FGTS pela Caixa vai até 21 de setembro (foto: Marcos Corrêa/PR)

A Caixa anunciou neste sábado (13/6) o calendário de pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As retiradas poderão começar a ser feitas em 29 de junho e seguirão conforme o mês de nascimento dos trabalhadores.