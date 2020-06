Seillier: projetos novos totalizam investimentos em mais de R$ 37 bilhões

A secretária especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, afirmou que os novos projetos qualificados para a carteira no PPI nesta quarta-feira, 10, somam ao menos R$ 37 bilhões de investimento para os próximos anos. O montante deve ser ainda maior porque, segundo a secretária, há iniciativas que ainda não tiveram seus valores estimados.



"A totalização dos novos projetos em termos de investimentos estimados, e muitos ainda não temos valores, giram na casa de R$ 37 bilhões de oportunidades de investimentos. Na verdade, será muito já que há projetos que ainda não temos estudos suficientes", disse.



Segundo ela, dos empreendimentos já inclusos da carteira que tiveram contratos de concessão assinados, os investimentos para os próximos anos somam mais de R$ 709 bilhões.



A pandemia do novo coronavírus não reduziu o apetite dos investidores, afirma Seillier. Segundo ela, os projetos continuam atrativos para o mercado e, em meio à crise, se tornaram prioridade do governo. "Se antes era importante atrair investimentos privados para ajudar no crescimento e na geração de empregos, na crise, isso se tornou nossa prioridade", afirmou.