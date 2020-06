Relator das contas do governo começa sessão pedindo 1 minuto de silêncio

O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou na manhã desta quarta-feira, 10, sessão extraordinária para apreciar as contas do primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. A sessão ocorre de forma telepresencial. Bolsonaro e ministros estão no Palácio do Planalto e participam.



O relator das contas, ministro Bruno Dantas, começou pedindo um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19. Nesse momento, Bolsonaro e os ministros ficaram de pé.



Segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o País somava até ontem 742.084 registros de contaminação e 38.497 óbitos pela doença.



Também acompanham a sessão os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Paulo Guedes (Economia), André Mendonça (Justiça), Eduardo Pazuello (Saúde), Luiz Eduardo Ramos (Governo), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e José Levi (Advocacia-Geral da União).