Educação infantil

O ensino infantil de Belo Horizonte, que contempla estudantes até 5 anos, busca alternativas para não perder o ano de 2020, marcado pela pandemia do novo coronavírus. Há a possibilidade de o ano letivo em escolas públicas e particulares da capital mineira aceitarem uma redução de 40% da carga horária para seguir com as atividades anuais, acordado na noite dessa segunda-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Educação. A principal decisão leva em conta a adaptação ao ano pandêmico, no qual escolas infantis poderão reduzir o ano letivo de 800 horas para 480 horas, cumprindo somente 60% do previsto. Para isso, escolas e instituições deverão propor os respectivos cronogramas de reposição para salvar o ano. A Prefeitura de Belo Horizonte não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Já o governo de Minas não vai comentar o caso.