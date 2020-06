BB credita nesta terça R$ 15,036 bi a Estados e municípios, diz Tesouro

O Tesouro Nacional confirmou nesta terça-feira, 9, que o governo pagará nesta mesma data a primeira parcela do auxílio financeiro a Estados e municípios. O Banco do Brasil depositará R$ 15,036 bilhões nesta terça-feira nas contas dos governos regionais.



No total, os Estados receberão R$ 9,25 bilhões, além de R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal.



Já as prefeituras receberão um total de R$ 5,748 bilhões.



As próximas parcelas da ajuda de R$ 60,1 bilhões serão pagas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro deste ano.