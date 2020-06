FGV: IPC-S acelera em 6 capitais, mas fica negativo nas 7 na 1ª quadrissemana

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ganhou tração em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na primeira quadrissemana de junho. Mesmo assim, todas as capitais pesquisadas permaneceram com taxas negativas, pela quarta semana consecutiva.



Na primeira quadrissemana de junho, o IPC-S acelerou e teve deflação de 0,36%, taxa 0,18 ponto porcentual superior à queda de 0,54% observada no fechamento do quinto mês.



Tiveram aceleração nas suas taxas São Paulo (-0,60% para -0,42%), Recife (-0,22% para -0,01%), Belo Horizonte (-0,75% para -0,57%), Brasília (-0,67% para -0,27%), Salvador (-0,39% para -0,17%) e Porto Alegre (-0,71% para -0,57%). Apenas no Rio de Janeiro a taxa ficou estável, com deflação de 0,09%.