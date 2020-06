Alemanha registra tombos históricos em exportações e importações com coronavírus

As exportações da Alemanha sofreram um tombo recorde de 24% em abril ante março, diante do impacto da pandemia de coronavírus, segundo dados publicados hoje pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país.



Embora trata-se da maior queda das exportações numa série histórica iniciada em agosto de 1990, analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um recuo ainda maior, de 25%.



Também na comparação mensal, as importações alemãs caíram 16,5% em abril, declínio igualmente recorde.



O superávit comercial da Alemanha em abril ficou em 3,2 bilhões de euros (US$ 3,6 bilhões), considerando-se tanto ajustes sazonais quanto de calendário. A projeção do mercado era de um saldo positivo de 9 bilhões de euros.