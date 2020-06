Refinarias da Petrobras atingem utilização de 75%, perto do patamar pré-pandemia

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que as refinarias da Petrobras estão bem próximas do fator de utilização pré-crise da pandemia da covid-19, atingindo capacidade de 75% nos últimos dias. Antes da pandemia, o patamar era de 77%, disse o MME.



Desde o dia 15 de março, quando a crise foi agravada, o fator de utilização das refinarias da Petrobras entrou em franca queda, chegando a tocar o patamar de 50%. A partir do dia 15 de abril, no entanto, foi verificada uma curva ascendente que chegou ao atual fator de 75%.



A Petrobras tem adequado a produção das refinarias à demanda do mercado, aumentando produtos mais procurados, como óleo combustível e bunker (diesel para navios) e reduzindo os mais afetados pela crise, como o querosene de aviação (QAV).



A recuperação dos mercados asiáticos e o relaxamento do isolamento social no Brasil tem elevado as vendas da estatal, como informado recentemente pela diretora de Refino e Gás da companhia, Anelise Lara.