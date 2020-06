Arábia Saudita não compensará falha no cumprimento do acordo de parceiros da Opep

A Arábia Saudita cortará sua produção de petróleo no nível prometido, como parte de um acordo a partir de julho, e nada além disso, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Energia do país, príncipe Abdulaziz bin Salman. Desde o início de junho, o principal exportador da commodity no mundo tem reduzido sua produção em um adicional de 1 milhão de barris por dia (bpd) acima do nível combinado com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).



Em conferência virtual nesta segunda-feira, Salman afirmou que "o corte voluntário serviu a seu propósito". "Estamos seguindo em frente", comentou ainda.



A declaração é parte dos novos esforços sauditas para manter os compromissos da Opep e endurecer com membros que não cumprem o combinado. "Nós não somos diplomatas, nós somos produtores de petróleo e eles são rudes e duros", afirmou.



A Opep+ concordou em abril em reduzir a produção de petróleo em 9,7 milhões de bpd. No sábado, fechou outro acordo, para estender os cortes por mais um mês.



O ministro saudita também disse que o Iraque havia se comprometido a entregar 80% de seus cortes em junho, mas fará mais cortes em julho, agosto e setembro.



Já na Líbia o maior campo de petróleo do país, o Sharara, que produz 300 mil bpd, reabriu no sábado, enquanto o xisto dos EUA tem a produção retomada. O príncipe saudita disse, porém, que o retorno deles era uma notícia bem-vinda, de normalização do quadro econômico. Fonte: